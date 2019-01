Abreise aus Hohentauern"Das ist der beste Geburtstag überhaupt"

Völlig überraschend konnte am Freitag die B 114 freigegeben werden, die Freude bei Touristen und Einheimischen ist riesig. Großen Applaus gab es für Bürgermeister Heinz Wilding.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familien Scherübel, Schmidt und Posch mit Geburtstagskind Paula (3. von links) © Sarah Ruckhofer

"Das ist der aller-, allerbeste Geburtstag überhaupt! Davon werd ich noch meinen Urenkerln erzählen.“ An ihrem neunten Geburtstag mutiert Paula Scherübel aus Graz am Freitag zum kleinen Medienstar. Ihre Freude über den Abtransport aus Hohentauern per Unimog des Bundesheeres ist weithin hörbar – und ansteckend.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.