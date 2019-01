Facebook

Die Straßenräumung gelang in Windeseile © Sarah Ruckhofer

Endlich meinte es das Wetter gut mit Hohentauern: Zum ersten Mal seit Beginn der starken Schneefälle am Samstag scheinte am Freitag im Katastrophengebiet die Sonne, es waren kaum Wolken am Himmel zu sehen. Schon am Vormittag konnten erste Erkundungsflüge stattfinden - mit gutem Ergebnis: Durch Schneeverwehungen ist die Lawinengefahr geringer als gedacht. Zudem gelangen vier Lawinensprengungen im Bereich Triebenstein.

