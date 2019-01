Facebook

Schaukeln? Fehlanzeige. Die Kinder haben trotzdem ihren Spaß im Kindergarten © Anja Bauer

Seit wenigen Tagen zählt er zu den gefragtesten Männern in Hohentauern: Heinz Kolland führt in der von der Außenwelt abgeschlossenen Gemeinde das einzige Kaufhaus. „Wir sind so gut wie ausverkauft“, summiert der Adeg-Kaufmann. Obst und Gemüse sind seit Tagen aus den Regalen verschwunden, ebenso Mineralwasser, Küchenrollen und Klopapier. „Zum Glück helfen die Bauern zusammen, so bekommen wir Milch und Brot.“ Trotz der Hamsterkäufe hat das Kaufhaus regulär geöffnet, in den Regalen finden sich noch Nudeln, „bei Mehl wird’s spannend“, und diverse Alkoholika. Wobei: „Die wahre Katastrophe kommt ja noch, das Bier geht zu Neige“, scherzt Kolland. Ihren Humor lassen sich die Hohentauerner nicht nehmen.

