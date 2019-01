Facebook

Naturschnee auf der Piste, dick angezuckerte Bäume wie hier auf der Grebenzen: Die winterlichen Verhältnisse der Saison bieten Wintersportfreunden optimale Bedingungen © (c) Tom Lamm

Eingestellte Lifte, peitschend kalte Sturmböen, zweistellige Minusgrade nach dem Zittern im späten Herbst wegen zu hoher Temperaturen. Arbeitslose Schneekanonen. Liftbetreiber, Touristiker und Wintersportfans, die langsam nervös wurden. Und nun das: Der Jubel der geschäftsführenden Chefin der Urlaubsregion Murau-Murtal, Petra Moscher, hört sich an wie ein Triumphmarsch Richtung Rekord. „Es ist die perfekte Wintersaison. Wir haben in der ganzen Region super Schneeverhältnisse und sind sehr, sehr gut gebucht.“

Noch stehen die Heiligen Drei Könige vor ihrem Endspurt, die Wintersaison setzt offenbar jetzt schon zum Überholmanöver der touristisch grandiosen Saison 2017/18 an. Grund: ein dicker Batzen Naturschnee auf künstlicher Unterlage. Der Sportfreund hat die Qual der Wahl, alle Möglichkeiten stehen ihm offen: Skifahren, Rodeln, Schneeschuh- und Winterwandern, Langlaufen.

