Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hunderttausende Besucher werden - wie schon 2016 - zur Airpower in Zeltweg erwartet © APA/Erwin Scheriau

Hunderttausende Besucher werden auch 2019 ins Murtal strömen, um an der einen oder anderen Großveranstaltung teilzunehmen. Höhepunkt wird sicher die Airpower, die nach drei Jahren Pause nach Zeltweg zurückkehrt. Rund 250 Flugobjekte werden bei dem Spektakel am 6. und 7. September zu sehen sein, zur Erinnerung: 2016 ließen sich 300.000 Menschen die Airpower nicht entgehen.



Kurz davor muss sich das Aichfeld ebenfalls auf Besuchermassen einstellen, denn von 9. bis 11. August gastiert die MotoGP wieder am Red-Bull-Ring. Das Rennen lockte im Vorjahr rund 207.000 Motorsportbegeisterte nach Spielberg. Der Red-Bull-Ring geht heuer in seine neunte Saison, die Formel 1-Boliden drehen zwischen 28. und 30. Juni ihre Runden.



Nicht nur schnelle Maschinen ziehen viele Menschen an, ein Publikumsmagnet ist Jahr für Jahr auch der Maxlaunmarkt in Niederwölz, der 2019 von 11. bis 14. Oktober stattfindet. Neu etablieren will man das „Murtal Sommer Open Air“, zu dem heuer erstmals die Gemeinden Zeltweg, Judenburg und Fohnsdorf laden. Am 19. und 20. Juni steht im Sportzentrum Zeltweg Schlager mit Beatrice Egli, Matthias Reim, den Schürzenjägern, Voxxclub und anderen Künstlern im Mittelpunkt.



Doch natürlich gehen auch zahlreiche „kleinere“ Veranstaltungen über die Bühne. Das „Murau International Music Festival“ findet in überarbeiteter Form bereits Ende April statt. Die Braustadt Murau lädt von 15. Juni bis 12. Oktober zu ihrer zweiten Biennale, die diesmal unter dem Titel „Global Beer“ das Bier mit Ausstellungen, Kulturproduktionen und mehr in den Mittelpunkt stellt.



In Knittelfeld wird es erstmals ein zweitägiges Stadtfest geben. Auch sonst steht in der Eisenbahnerstadt, heuer werden 150 Jahre ÖBB-Werk gefeiert, einiges am Programm: So wird etwa der neue Knittelfelder Hauptplatz eröffnet, die Innenstadt-Umgestaltung geht weiter.



Errichtet werden unter anderem auch ein Fahrrad- und Bewegungspark. Im Juni soll der Baustart für die neue ÖBB-Lehrwerkstätte erfolgen, der schon seit Jahren im Raum steht.



Ein Hauptprojekt in Judenburg wird die Umgestaltung der Volksschule Judenburg Stadt sein, die künftig barrierefrei sein soll. So plant man etwa den Einbau eines Lifts sowie die Verlegung des Eingangs in die Herrengasse. Mehr als 350.000 Euro will die Bezirkshauptstadt in Technik, Chlorgasanlage und diverse Sanierungen im Erlebnisbad investieren.

Neu gestaltet werden soll mit Partnern des Städtebunds Douzelage das Toskanafest. Mit dem Leitbildprozess will man in Judenburg ebenfalls loslegen.



In Fohnsdorf wird im Herbst das neue Rüsthaus der Feuerwehr Fohnsdorf eröffnet. Umgesetzt werden soll auch ein Schießtunnel zwischen Sillweg und Aichdorf, in dem etwa Jäger und Sportschützen Produkte testen können.



Eine Millioneninvestition wird es in Neumarkt geben, wo das Caritas-Altenheim neu ausgebaut wird. Die Marktgemeinde selbst plant die Errichtung eines Abfallsammelzentrums im Gewerbepark.



Weißkirchen will im Sommer mit der umfassenden Sanierung der Volksschule starten. Und auch Minex könnte nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, das Beschwerden ablehnte, mit dem Bau seiner Verhüttungsanlage in Zeltweg loslegen. Für das Projekt gibt es keine aufschiebende Wirkung mehr, auch wenn weitere Schritte der Kritiker möglich sind (wir berichteten).



Natürlich werden auch wieder eifrig Straßen saniert. So geht die Sanierung der S 36 von Feistritz bis Zeltweg Ost in seine vierte und letzte Runde. Jedes Jahr erneuert die Asfinag etwa sechs Kilometer einer Richtungsfahrbahn, während der Großveranstaltungen wird die Baustelle geräumt.



Politisch wird sich vor den Gemeinderatswahlen 2020 einiges tun – was genau die bevorstehenden Monate politisch bringen, wird sich allerdings erst weisen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.