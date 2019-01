Nightline Murtal bilanziert auch 2018 positiv, deutlicher Zuwachs an Fahrgästen. Schon jetzt werden Fahrpläne für 2019 geschrieben.

Das Team der "Nightline" © kk

Die Murtaler „Nightline“ entwickelt sich weiter zur Erfolgsgeschichte: Im dritten Betriebsjahr des Nachtbusses wurden insgesamt 18.921 Passagiere befördert – ein Plus von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2016 startete die „Nightline“ gar mit nur knapp mehr als 6000 Fahrgästen.

„Wir konnten im letzten Jahr das Angebot deutlich ausweiten, so sind wir viel mehr Gemeinden angefahren und auch der Fahrplan wurde optimiert. Die Fahrgastzahlen für 2018 zeigen, dass wir damit den Wunsch der Nachtschwärmer getroffen haben“, so Manuel Kobald, Vorsitzender der „Nightline“ und SPÖ-Gemeinderat im Pölstal. Im Schnitt beförderte der Nachtbus gemäß seinem Motto „sicha wieda ham“ stolze 296 Fahrgäste pro Nacht.

