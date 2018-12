Facebook

Matthias Rein ist einer der Stars beim „Murtal Sommer Open Air“ © Sven Sindt

Der Vorverkauf für das „Murtal Sommer Open Air“ läuft hervorragend: „Rund 1500 Tickets wurden bereits verkauft“, freut sich der für die Organisation zuständige Zeltweger Stadtamtsdirektor Robert Maurer. Unterstützt wird er von einem zehnköpfigen Team aus Mitarbeitern der Gemeinden Fohnsdorf, Zeltweg und Judenburg. Wie berichtet haben sich die drei Kommunen zusammengetan, um ein zweitägiges Festival mit Hochkarätern aus der Schlager- und Volksmusikszene auf die Beine zu stellen (siehe Information unten).



Und auch Interpreten aus der Region wurden gesucht, die auf dem 8000 Quadratmeter großem Gelände im Sportzentrum Zeltweg auftreten dürfen. Diese wurden mittlerweile gefunden: Die Musicalakademie Murtal und Uwe Schmidt und Band werden als heimische Künstler bei diesem Open Air vertreten sein.



Um das Wetter müssen sich die Besucher, Platz ist für 10.000 pro Tag, keine Sorgen machen. Das Gelände wird mit sogenannten „Magic Skys“ überdacht – abseits der Bühne wird es auch nicht langweilig werden: „Volksmusikgruppen sorgen am ganzen Gelände für Unterhaltung“, so Maurer. Den Besuchern soll ein „durchgestyltes“ Erlebnis geboten werden.



Eine Fortsetzung ist geplant, lässt Maurer durchblicken. Fohnsdorf, Zeltweg und Judenburg wollen auch künftig unter dem Motto „Regionalität neu gedacht“ gemeinsame Sache machen: „Es ist der Wunsch der drei Gemeinden, auch in Zukunft derartige Veranstaltungen auf die Beine zu stellen“.

