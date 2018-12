Facebook

Viele Erfolge konnte Fritz Enzinger mit Porsche feiern © Porsche / Juergen Tap

Fritz Enzinger steigt in der Hierarchie des Porsche-Imperiums weiter auf: Mit 1. Jänner 2019 übernimmt der gebürtige Oberwölzer die Gesamtleitung des Porsche Motorsport. Bereits seit Februar leitet der Murtaler den Volkswagen-Konzern-Motorsport mit insgesamt acht namhaften Marken wie Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Seat, Skoda und VW Motorsport. Als Chef des Porsche-Le Mans-Teams konnte er in der Vergangenheit drei Siege und sechs Weltmeister-Titel einfahren. Diese Woche erscheint nun ein Buch, das das legendäre Porsche 919 Hybrid-Projekt porträtiert. Im Sommer 2011 beschließt der Porsche-Vorstand die Rückkehr in die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Der letzte Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans datiert auf 1998.

