Ab 30. November ist die S 36 wieder frei befahrbar © Melissa Schmidt

Freie Fahrt gibt es ab 30. November wieder auf der S 36, Murtal Schnellstraße. Ab Freitag also „ist die Baustelle geräumt und es stehen wieder zwei Fahrstreifen pro Richtung uneingeschränkt und erneuert zur Verfügung“, wie vonseiten der Asfinag berichtet wird. Seit 2016 wird die Schnellstraße zwischen Feistritz und Zeltweg Ost saniert. Aktuell wurde die dritte Phase des Projekts umgesetzt, im kommenden Jahr geht es in die vierte und letzte Etappe.



Jeder Jahr erneuert die Asfinag rund sechs Kilometer einer Richtungsfahrbahn, so will man die Einschränkung für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich halten.



In die dritte Phase wurden insgesamt rund 26 Millionen Euro investiert. Im Zuge des Projekts wird der Asphalt saniert, aber auch Leitschienen, Betonleinwände, Entwässerungen, Beschilderung, Abdichtungen bei den Brücken und Fahrbahnübergänge werden erneuert. Zudem errichtet man neue Lärmschutzwände.



Die letzte Etappe startet im März 2019. Wie in der Vergangenheit wird die Umsetzung auch im nächsten Jahr in zwei Bauphasen unterteilt. Für die Großveranstaltungen am Red-Bull-Ring wird die Baustelle Ende Juni geräumt und im September wieder neu eingerichtet.