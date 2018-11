Zuckersüße Wanderungen, stimmungsvolle Märkte und rasante Fahrerlebnisse: So wird der touristische Winter in der Region.

In Gaal wird zum Nachtskifahren geladen - kostenlos © Michael Jurtin

Auch wenn die Temperaturen anderes erwarten ließen: Der Winter und die Adventszeit rücken in riesigen Schritten näher, schon in drei Wochen wird der erste Advent gefeiert. Vorbereitet für die kalte Jahreszeit ist man in den Bezirken Murtal und Murau jedenfalls. Vor allem der Tourismus setzt voll auf den Winter, auch abseits der großen Skigebiete sollen die Gäste mit authentischen Angeboten gelockt werden.

