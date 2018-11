Der Republikgründung vor 100 Jahren wurde in Spielberg gedacht. Alt-Bundespräsident Heinz Fischer zeigte dabei seine Kunst, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen, ohne zu vereinfachen. Das Publikum hing an seinen Lippen.

100 Jahre Republik: Alt-Bundespräsident Heinz Fischer zog Zuhörer in Spielberg ins einen Bann © Ute Groß

Danke, dass ich hier sein darf um etwas zu tun, das ich besonders gerne tue, nämlich Gemeinden besuchen, ein Referat halten und mich mit der Geschichte des Landes beschäftigen“, eröffnete Altbundespräsident Heinz Fischer Dienstagabend seine Rede im Kulturzentrum Spielberg. Eingeladen hatte zu der Veranstaltung „100 Jahre Republik“ die SPÖ Obersteiermark West. Der Spielbergbesuch war übrigens keine Premiere, 1969 war Fischer schon einmal zu Gast, und zwar bei einem Parteitag in der Volksschule Maßweg, wie Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi verriet.

Was der Einleitung folgte, war für die meisten Gäste die wohl kurzweiligste und prägnanteste Geschichtsstunde ihres Lebens. Fischer schaffte es, in 30 Minuten einen Bogen vom Ende der Monarchie, über die beiden Weltkriege bis in die Jetztzeit zu spannen. Als zentrale Frage formulierte er, ob Menschen aus der Geschichte lernen. Seine Antwort: „Wir können gar nicht anders, als aus der Geschichte zu lernen, als Individuum und als Kollektiv. Aber: Wie lange halten diese Lehren an?“

Standing Ovations

Mucksmäuschenstill war es im voll besetzten Saal, das Publikum dankte Fischer mit Standing Ovations – vermutlich nicht nur für dessen Rede.

Einig waren sich der Altpräsident, LH-Stv. Michael Schickhofer und Moitzi darüber, dass „Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte“ nicht für alle Zeit gewonnen sind, sondern ständiger Wachsamkeit bedürfen – im Landtag, im Parlament, aber auch am Wirtshaustisch. Die Podiumsdiskussion mit Fischer, Verfassungsrechtlerin Ilse Reiter-Zatloukal und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz, drehte sich um die Stabilität der Demokratie.

Eine Illiberalisierung wie in Ungarn wird für Österreich wegen des „hohen Grundkonsens für Demokratie“ zwar nicht unmittelbar befürchtet, „aber wir müssen“, so Fischer, „noch bewusster machen, dass Demokratie ein mühsames Geschäft ist“. Für Moderatorin Nina Horaczek gab’s zum Schluss – in allen Ehren – ein Busserl. Verdient mit dem Sager: „In 20 Jahren treffen wir uns wieder, dann feiern wir 100 Jahre Heinz Fischer.“

