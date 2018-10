Eine Zoofachhandelskette hat am Feiertag zum "Hundwandertag" nach Murdorf-Judenburg gebeten. Bei Kaiserwetter nahmen auch Schauspielerin Sprenger und Abgeordnete Kolar gerne teil.

Wanderung mit Hunden © Futterhaus

Rund 200 Hundebesitzer haben am Feiertag am "Hundewandtertag" in Judenburg teilgenommen. Darunter auch Tierfreunde wie Schauspielerin Kristina Sprenger (Soko Kitz, Tatort, ... ) und Landtagsabgeordnete Gabriele Kolar.