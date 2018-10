Murtal und Murau Diese Restaurants sind Hauben-gekrönt

Facebook

Erich Pucher erkochte dem Lambrechterhof zwei Hauben © Lambrechterhof

Mit Spannung erwartet wurde auch heuer die jüngste Ausgabe des Gault Millau, in dem traditionell die besten Lokale des Landes gekürt werden. Insgesamt 654 Haubenlokale gibt es nun in Österreich, 128 Hauben und 91 Lokale entfallen auf die Steiermark.

Acht Restaurants aus den Bezirken Murtal und Murau haben es auf die begehrte Liste geschafft: Zu den besten Lokalitäten der Region zählen das Schloss Gabelhofen, die Schlosstaverne Farrach und das Steirerschlössl in Zeltweg (alle zwei Hauben und 16 Punkte), das Stiftsstüberl St. Lambrecht (zwei Hauben und 15 Punkte), der Hofwirt in Seckau, philipp – das Restaurant und „Zum Bergmann“ auf der Turrach (je eine Haube und 14 Punkte) sowie der Knappenwirt in Mariahof mit einer Haube und 13 Punkten.

