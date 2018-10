Facebook

Projekt wurde beim Skilift Kleinlobming vorgestellt: Planai- Kassenchef Sepp Anichhofer, Gemeindemitarbeiter Thomas Lang, Bürgermeister Christian Wolf, Manuela Machner (Tourismus am Spielberg) und Planai-Chef Georg Bliem © Michaela Egger

Einen so tollen Partner zu haben, ist nicht alltäglich“, freut sich Thomas Lang, der in der Gemeinde Lobmingtal für Marketing, Tourismus und Infrastruktur zuständig ist. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind mit den Skiliften Kleinlobming eine Kooperation eingegangen.



Wie das zusammengeht? Planai-Geschäftsführer Georg Bliem betont, dass die Großen gegenüber den Kleinen eine „gewisse Verantwortung“ haben. Schließlich ziehen die Kunden von morgen in den kleinen Skigebieten ihre ersten Schwünge.



Das große Skigebiet unterstützt das kleine Kleinlobming auf unterschiedliche Art und Weise, gibt etwa technische Beratung, begleitet bei Projekten und greift in Sachen Marketing unter die Arme. „Wir haben ein großes Netzwerk, mit dem wir helfen können“, so Bliem, der sich von der Leidenschaft der Lobmingtaler angetan zeigt.



Es ist nicht die erste Kooperation dieser Art in der Steiermark, Turnau und St. Jakob im Joglland sind ebenfalls Partner der Planai. „Wir haben jetzt Zugriff auf ein ganz anderes Know-how. Damit können wir auch für die nächsten 20 Jahre zukunftsfit bleiben“, so Thomas Lang.



In die Saison wollen die Kleinlobminger Mitte Dezember starten: „Das Weihnachtsgeschäft ist für uns sehr wichtig“, so Lang. Erstmals ist man auch beim Steiermark Joker, einer Kombi-Saisonkarte, dabei.



Und: „Die Mitarbeiter hier sind mit Herzblut bei der Sache.“ In dem kleinen Skigebiet trainieren Profis gerne, in der bevorstehenden Saison wird in Zusammenarbeit mit dem ESV Knittelfeld auch erstmals der steirische Schülercup in Kleinlobming ausgetragen.



Thomas Lang ging auch auf weitere Lobmingtaler Projekte ein, etwa eine Kooperation mit dem Verband „Tourismus am Spielberg“ auf Wanderebene. Zudem gibt es im Lobmingtal eine Schneeschuhschnupperzone, wo man erste Erfahrungen mit Schneeschuhen machen kann.

