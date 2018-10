Wiedervereint Nach 50 Jahren: "Montagler" trafen sich in Zeltweg

Facebook

Zwischen 70 und 92 Jahre alt waren die Teilnehmer © kk

Ihre Arbeit waren Großbehälter, ihr Zusammenhalt war legendär: 1959 begann eine 45-köpfige Arbeitergruppe des damaligen „Alpine Montan Werks Zeltweg“ mit dem Behälterbau in ganz Österreich. So wurde in der noch im Bau befindlichen Raffinerie Schwechat ein 20.000 Kubikmeter-Tank erbaut, weitere „Festdachtanks“ entstanden in Kraftwerken quer durch ganz Österreich sowie in der ehemaligen DDR. Mit Ende des Tankbaus in Zeltweg löste sich auch die Gruppe der Behälter-Bauer auf.

