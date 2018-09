Der Waldverband Murtal startet ein Projekt mit zwei Schulen der Region. Ziel ist es, für den Schutz der Wälder zu sensibilisieren. Am Mittwoch wurde zur Auftaktveranstaltung geladen.

Projektleiter, Schüler, Pädagogen, Partner und Waldbauern stellten das Projekt am Tremmelberg vor © Sarah Ruckhofer

Die Rückkehr des Wolfes, Vollmondwanderungen mitten durch den Wald, der unaufhaltsame Klimawandel oder Mountainbiker, die ohne Rücksicht auf Verluste Wälder durchqueren: Es sind vielfältige Herausforderungen, vor denen die Murtaler Waldbauern stehen. Um für ihre Anliegen zu sensibilisieren und auch Jugendliche für die Thematik zu gewinnen, startete der Waldverband Murtal am Mittwoch das Projekt „Lebens-Spender-Wald“. Am Tremmelberg fand mit Schülern, Projektpartnern und Waldbauern der Auftakt statt. Gemeinsam mit der LFS Kobenz und dem Gymnasium Judenburg werden in den kommenden Monaten vier Module erarbeitet. Es geht um die Themen standortgerechte Baum-Pflanzung, Wald und Wild, den Baustoff Holz und den Wald als Erholungsraum. Die Schüler unternehmen Exkursionen zu Waldbauern der Region und sind auch im Holzinnovationszentrum Zeltweg zu Gast.

