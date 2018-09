Nach langen Streitigkeiten wurde nun die Auflösung des Arbö-Ortsklubs Murtal beschlossen. Das Prüfzentrum bleibt bestehen. Ob Sicherheitszentrum in Knittelfeld gebaut wird, ist noch offen.

Die Prüfstelle ist von der Auflösung nicht betroffen © Sarah Ruckhofer

Ein Facebook-Posting setzt einem jahrelangen Streit nun ein Ende: Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung beschloss der Arbö-Ortsklub Murtal seine Auflösung mit 31. Dezember 2018 – das wurde im sozialen Netzwerk verkündet. Die Gründe dafür liegen weit in der Vergangenheit, seit Langem schwelt ein Konflikt zwischen der Arbö-Landesorganisation und dem Knittelfelder Klub.

Schon 2015 beklagte Obmann Kurt Stöffler die fehlende Unterstützung durch die Landeszentrale bei Großveranstaltungen am Red-Bull-Ring. 2017 wehrte sich der Ortsklub gegen Sparmaßnahmen im Prüfzentrum, riet seinen Mitgliedern gar via Informationsschreiben, einen „verlässlichen Partner“ zu suchen, der Arbö könnte dies nicht mehr bieten. Im Februar 2017 eskalierte der Streit, die Landesorganisation warf Stöffler „kreditschädigendes Verhalten“ vor, dem Obmann wurde die Mitgliedschaft entzogen und Hausverbot erteilt.

