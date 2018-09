Heimisches Wild und Murtaler Fisch gibt es in neuem Feinkostladen in Knittelfeld. Am Freitag wird der Zusammenschluss zweier Murtaler Unternehmen eröffnet.

Fisch- und Wildspezialitäten gibt es in Knittfeld zu kaufen © Rainer Fuhrmann - Fotolia

Zwei bekannte Murtaler Unternehmen haben sich zusammengeschlossen: Die „Mentz Fischwirtschaft“ aus St. Peter ob Judenburg und „Alles Wild“ aus Seckau vertreiben ihre Produkte ab heute gemeinsam in einem Feinkostladen in der Knittelfelder Kirchengasse 6.

Neben Wildbrettprodukten, Wildwürsten, Räucherfischen, Saiblings- und Forellenfilets sowie Fischen im Ganzen werden Weinspezialitäten aus dem Burgenland angeboten. Man wolle der Region einen „leichteren Zugang zu Fisch- und Wildprodukten bieten“, so die Geschäftsführer Bernd Lippacher (Alles Wild) und Klement Grasser (Mentz).

Auch die Früchte des Waldes werden in Knittelfeld vertrieben: „Alles Wild“ kaufte im Sommer die Carl Ebert GmbH in Eppenstein, besser bekannt als „Eierschwammerl-Station“. „Die erste Eierschwammerl-Saison ist fast zu Ende und kann sich durchaus sehen lassen. Wir konnten sogar die beiden Handelsriesen Hofer und Rewe für die Abnahme gewinnen“, so Lippacher. Geöffnet hat „Alles Wild“ Freitag und Samstag von 8 bis 12 Uhr.

