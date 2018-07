Stellenweise heftiger Regen ging am Montag über der Region nieder. Auch am Abend werden Gewitter erwartet.

Leichter Hagel am Montag in Judenburg © Michaela Egger

Erst kühle Frühtemperaturen, dann schwüle Mittagshitze - und am Nachmittag krachte es: Am Montag gingen teils heftige Regenschauer über dem Murtal nieder, stellenweise - etwa in der Bezirkshauptstadt Judenburg - hagelte es auch.



Bis zum Abend sind nun weitere Regenschauer und auch Gewitter möglich, auch die Nacht bleibt feucht. Ab morgen, Dienstag, wird das Wetter stabiler, erwartet werden Temperaturen um die 24 Grad. Verregnet wird aus heutiger Sicht das Wochenende, ab Freitag ziehen Regenwolken auf.