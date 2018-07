Facebook

Internationales Team führt auch heuer wieder Ausgrabungen durch © Claudia Theune

Derzeit unternimmt wieder ein internationales Team Ausgrabungen an verschiedenen Punkten des Schlosses Hanfelden, das in Unterzeiring in der Gemeinde Pölstal liegt. Das Schloss gehört zu den wertvollsten renaissancezeitlichen Baudenkmälern in der Steiermark und darüber hinaus.



Rund 15 Studenten sind – unterstützt vom „Interdisziplinären Arbeitskreis Schloss Hanfelden“ – am Werk, die Leitung haben Claudia Theune und Iris Winkelbauer von der Universität Wien inne.



Im Mittelpunkt steht das Nebengebäude, das wieder einer behutsamen Nutzung zugeführt werden soll. Außerdem soll der ehemalige Garten aus der Barockzeit untersucht werden. „Mithilfe von geophysikalischen Analysen des Untergrundes in Kooperation mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik können weitere Informationen gewonnen werden. Die Untersuchungen geben ein Bild von baulichen Strukturen unter der Grasnarbe und können verborgene Mauern, Pflasterungen oder auch Beeteinfassungen sichtbar werden lassen“, berichtet Claudia Theune vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Wien.



Bekannt ist das Schloss durch die Maximilianinschrift aus dem frühen 17. Jahrhundert: Dort steht geschrieben, dass der spätere Kaiser Maximilian 1506 im Schloss weilte. Die ersten Teile des Gebäudes wurden um 1400 errichtet.



Wer das historische interessante und wertvolle Gebäude besichtigen will, hat dazu am 18. Juli bei einem „Tag der offenen Tür“ Gelegenheit. Besucher können einen Blick auf die Arbeit der Archäologen werden, erste Ergebnisse werden präsentiert. Außerdem werden Führungen durch das Schloss geboten. 10 bis 17.30 Uhr.