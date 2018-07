Facebook

Chefinspektor Gerhard Karner, Direktorin Sonja Hofer (beide links) mit Vertretern der Judenburger FPÖ und der Landtagsabgeordneten Liane Moitzi (Dritte von rechts) © Michaela Egger

Nicht ganz rund gelaufen ist es beim „Runden Tisch“ zur „Sicherheitslage an den Schulen“, zu dem zu Ferienbeginn die FPÖ Judenburg geladen hatte. Denn der Tisch blieb großteils leer: Eingeladen waren die Direktoren sämtlicher Schulen in Judenburg sowie Vertreter der Elternvereine; gekommen war bloß Sonja Hofer, Direktorin der HAK Judenburg.



Chefinspektor Gerhard Karner, Kommandant der Polizeiinspektion Judenburg, gab zudem einen Überblick über die aktuelle Lage.

Vizebürgermeister Erich Koroschetz schloss nicht aus, dass die mangelnde Teilnehmerzahl „politische Hintergründe“ hat.



Anlass für die Diskussionsrunde am 9. Juli war ein Vorfall, der sich vor mehr als einem Jahr rund ums Judenburger Schulzentrum Lindfeld abgespielt hat: Dort wurde damals Marihuana in Umlauf gebracht.



In diesem Zusammenhang wurden vier Personen, Asylwerber der mittlerweile geschlossenen Flüchtlingseinrichtung „Haus Murtal“, angezeigt und verurteilt. „Die Sache hat sich erledigt“, so Gerhard Karner.



Grundsätzlich sei die Kriminalstatistik für das Murtal erfreulich, was laut Karner auch auf die „verstärkte Außenpräsenz“ der Polizei zurückzuführen sei. Seit 2016 habe es drei Raubüberfälle gegeben: „Alle konnten aufgeklärt werden.“



Was die Schulen angeht, kann Karner von „keinerlei Problemen“ berichten. Sonja Hofer: „Ich bin seit drei Jahren Direktorin an der HAK. Seither hat sich nichts ereignet, bei uns ist es wirklich ruhig.“ Diskutiert wurde unter anderem noch über Schulwegsicherung und teilweise mangelnde Beleuchtung im Schulzentrum Lindfeld.

