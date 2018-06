Facebook

Jubiläum feiert der Chor der Stadtpfarrkirche Knittelfeld © KK

Auf einen besonderen Abend dürfen sich die Besucher eines Konzertabends mit rund 170 Mitwirkenden in der Stadtpfarrkirche Knittelfeld freuen. Der Chor der Stadtpfarrkirche Knittelfeld besteht seit 30 Jahren – und dieses Jubiläum wird mit zwei Auftritten zelebriert. Geleitet wird die Singgemeinschaft von ihrer Gründerin Ingrid Kaltenegger, die auch die Führung des Chors des BG/BRG Knittelfeld inne hat.



Am 27. Juni und am 29. Juni treten die beiden Chöre gemeinsam auf, zu hören ist außerdem das Streichensemble Amici Musicale Judenburg unter der Leitung von Gernot Haid.



Der Chor der Stadtpfarrkirche hat sich in den vergangenen Jahren ein breites Repertoire erarbeitet. Das spiegelt sich auch in den Jubiläumsauftritten wieder. Zu hören gibt es klassische Werke sowie moderne Gospels und Spirituals von bekannten zeitgenössischen Komponisten.



Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.