Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tag und Nacht wurde seit März auf der S 36 gearbeitet © Asfinag

Baustellenfrei kann man derzeit im Bezirk Murtal über die S 36 fahren. „Fast eine Woche schneller als geplant wurde die aktuelle Phase der Sanierung des Abschnitts Feistritz bis Zeltweg Ost abgeschlossen“, heißt es vonseiten der Asfinag.



Es war ohnehin vorgesehen, dass die Murtal Schnellstraße zu den beiden Großveranstaltungen am Red-Bull-Ring, also der Formel 1 am 1. Juli und der Moto-GP am 12. August, baustellenfrei ist. Danach wird aber wieder weitergearbeitet.



Zwölf Kilometer der S 36 werden wie berichtet in vier Phasen erneuert. Im heurigen März startete man mit dem dritten Teil des Vorhabens, bis Ende November soll der Abschnitt Feistritz bis Zeltweg erneuert werden.



Im kommenden Jahr geht es in die letzte Sanierungsphase. Insgesamt investiert die Asfinag knapp 26 Millionen Euro in das Projekt. Erneuert werden unter anderem Asphalt, Leitschienen, Betonleinwände, Entwässerungen und Beschilderung. Die Lärmschutzwände errichtet man ebenfalls neu.