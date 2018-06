Unglaubliche Leistungen zeigten Feuerwehrmänner und -frauen am Samstag in Murau. Die Kleine Zeitung belohnt sie für ihre Leistungen für die Gemeinschaft mit Karten für den Grand Prix.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großer Jubel bei den Feuerwehrleuten - sie sind beim Grand Prix auf der eyetime-Tribüne dabei © Peter Haselmann

Es waren zwei große Tage für die steirischen Feuerwehren. In der obersteirischen Bezirksstadt Murau gingen sowohl der 134. Landesfeuerwehrtag als auch der 54. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb über die Bühne. Knapp 370 Feuerwehrgruppen aus der Steiermark und Gäste aus Nachbarbundesländern stellten sich der Herausforderung und traten am Sportplatz Murau in mehreren Bewerben gegeneinander an.

Der Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb gehört zum Fixprogramm in der Feuerwehr-Ausbildung, knapp 2200 Feuerwehrmänner und -frauen von 192 Wehren wagten den Kampf gegen die Stoppuhr. Präzision, technisches Geschick und eine ordentliche Portion Kondition führten die Bewerbsgruppe St. Nikolai im Sausal zum Landessieg in der Königsdisziplin Bronze A.