Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die „Tour de Police“ des steirischen Gewaltschutzzentrums machte am Montag Halt im Murtal. Angebote für Gewaltopfer sollen bekannter gemacht werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Evelyne Schmidt, Barbara Jauk, Günther Perger und Wolfgang Elsbacher stellten das Projekt vor © Sarah Ruckhofer

Opfer schützen, Gewalt verhindern, Täter zum Umdenken bewegen: Es ist ein sensibles Themengebiet, mit dem sich das Gewaltschutzzentrum Steiermark tagtäglich beschäftigt. Die gesetzlich anerkannte Opferschutzeinrichtung mit Außenstellen in Bruck, Feldbach, Hartberg, Leibnitz, Leoben und Liezen betreut und berät Gewaltopfer, hilft bei Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz und unterstützt Opfer von Stalking.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.