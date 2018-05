Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Obdach Nord, das Grundstück von Familie Wagner gilt derzeit als Freiland in Ortskernzone © Johannes Mandl

Die ewige Geschichte eines Ortes, reich an Infrastruktur und bemüht, seinen Kern lebendig zu halten. Welche Weichen stellt die Gemeinde heute Mittwoch? Der Gemeinderat fällt einen Grundsatzbeschluss über die künftige Nahversorgung, Stichworte Spar und Billa. Aktuell ist die Variante Nord, das rund 3000 Quadratmeter große Grundstück der Familie Wagner, derzeit Freiland in Ortskernzone. Entscheiden sich die Verantwortlichen für die Ansiedlung eines Supermarktes? Dazu bedarf es laut Bürgermeister Peter Bacher eines Umwidmungsansuchens für Gewerbegebiet von Grundeigentümerin Susanna Wagner, Architektin in Wien. „Jede Entscheidung kann richtig oder falsch sein, beide Konzerne haben ihre Vorstellungen präsentiert“, harrt Bacher der Diskussion.

