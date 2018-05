Facebook

Christoph Sumann wird ebenfalls am Start stehen © (c) Lucas Pripfl Photography

Am 23. Mai verwandelt sich der Spielberger Red-Bull-Ring wieder in eine große Laufstrecke: Über 2000 Teilnehmer werden zum Business Lauf erwartet. Klar, dass bei so einer Großveranstaltung viel Abfall entsteht. Die klassischen Müllberge bei Laufevents waren den Veranstaltern Norbert Wastian und Michael Marn ein Dorn im Auge, und so feiert man heuer „Less Waste“-Premiere. Auf das Startersackerl wird trotzdem nicht verzichtet, allerdings können sich die Teilnehmer ihre Goodies selbst zusammenstellen und in einem Papiersackerl mitnehmen. So sollen Müllberge im Mistkübel vermieden werden. Auch Informations- und Prospektmaterial wird nicht automatisch ausgeteilt, sondern liegt bei Infoständen auf.

Aus Rücksicht auf den ökologischen Fußabdruck der Veranstaltung wird die Banane durch steirische Äpfel ersetzt, das Geschenkkörberl für die Sieger ist mit regionalen Produkten befüllt. Zudem werden die Läufer mit wiederverwendbaren Wasserbechern ausgestattet. Selbstverständlich soll auch die Anreise zum Lauf „grün“ sein – unter allen, die mit dem Rad anreisen, wird ein Urlaub im Pitztal verlost. Alle Infos unter www.businesslauf.run.

