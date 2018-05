Facebook

Knittelfeld bietet heuer ein breites Angebot für Kinderbetreuung in den Ferien © Fotolia

Die Ferien stellen Eltern jedes Jahr aufs Neue vor ein wiederkehrendes Problem: Wohin mit dem Nachwuchs, während sich Mama und Papa dem Broterwerb widmen und im Normalfall mit fünf Wochen Urlaub auskommen müssen? Die Betreuungsangebote in den Gemeinden sind höchst unterschiedlich und auch nicht konstant, da vom gemeldeten Bedarf abhängig.

Die Stadtgemeinde Knittelfeld geht heuer neue Wege: In Kooperation mit dem „Bunten Haus – Diakonie de la Tour“ (ehemaliges Bezirksjugendheim) wird das Angebot in den Sommerferien deutlich ausgeweitet und kann von 16. Juli bis 31. August in Anspruch genommen werden.

