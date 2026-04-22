Die Aussicht ist beeindruckend, der Blick reicht in alle Himmelsrichtungen: zu Karawanken, Seetaler Alpen, Hohen Tauern und Seckauer Alpen. Eigentlich ein Ort, von dem viele träumen. Und doch steht die Steinplan-Hütte oberhalb von Knittelfeld derzeit ohne Pächter da, nachdem sich Susanne Hubmann und Christian Krempler 2025 nach vierjähriger Pachtdauer verabschiedet haben. „Es haben sich zwar rund 20 Leute gemeldet, aber niemand hat wirklich gepasst“, sagt Josef Steinberger, mit 90 Jahren seit einem halben Jahrhundert Obmann der Naturfreunde Knittelfeld. Zuletzt habe sogar ein bereits fixierter Pächter kurzfristig abgesagt.

Dabei mangelt es nicht an Potenzial: Die Hütte auf 1670 Metern ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Mountainbiker, der Weitwanderweg 02 führt direkt vorbei. Rund 30 Schlafplätze stehen zur Verfügung. An guten Tagen kommen bis zu 200 Gäste. „Man kann hier schon gutes Geld verdienen“, sagt Wolfgang Hubmann, Referent für Schneesport und Hütten bei den Naturfreunden. „Aber es ist eben auch viel Arbeit.“ Und genau daran scheitert es offenbar.

Wolfgang Hubmann und Josef Steinberger von den Naturfreunden Knittelfeld © KLZ / Maria Steinwender

Keine Gastro-Konzession notwendig

Der Tag beginnt früh, oft schon um sechs Uhr, und endet selten vor 21 Uhr. Kochen, putzen, Holz richten, sich um die Technik kümmern. „Man braucht auch ein gewisses technisches Verständnis, etwa für die Kläranlage“, erklärt Hubmann. Dazu kommt die Verantwortung für den gesamten Betrieb, Freizeit bleibt wenig.

„Das ist kein Ort für Aussteiger, die sich ein ruhiges Leben machen wollen“, sagt er. „Das ist echte Arbeit.“

Gesucht wird deshalb auch kein klassischer Gastronomiebetreiber: Eine Konzession ist nicht notwendig, einfache Bewirtung reicht aus. „Wenn es eine gute Brettljause gibt, passt das für uns“, so Steinberger. Viel wichtiger sei Verlässlichkeit und Einsatz. Am liebsten wäre den Naturfreunden ein engagiertes Pensionistenpaar, das sich etwas dazuverdienen möchte und Freude an der Sache mitbringt.

Die Naturfreunde selbst kümmern sich um die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen, unterstützen bei Fragen und Organisation. Doch die tägliche Arbeit vor Ort bleibt Aufgabe der Pächter.



Derzeit ist die Hütte geschlossen. „Man kann im Moment nicht rauf und einkehren“, sagt Steinberger. Ziel wäre eine Wiedereröffnung Mitte Mai, sobald der Schnee weg ist. Ob das gelingt, ist noch offen.

Schutzhaus besteht seit 1926

Die Geschichte der Steinplan-Hütte reicht über ein Jahrhundert zurück. Seit 1926 steht das Schutzhaus an seinem Platz, hat politische Umbrüche überstanden, Besitzer gewechselt und wurde immer wieder modernisiert. Heute ist sie ein fixer Bestandteil der regionalen Wanderkultur. Umso dringlicher ist die Suche nach jemandem, der diese Tradition weiterführt.