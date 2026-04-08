Ein Böschungsbrand im Oberwölzer Ortsteil Bromach hat am Dienstagvormittag kurzzeitig für Gefahr gesorgt: Die Flammen griffen bereits auf angrenzende Baumteile über. Die Freiwillige Feuerwehr Oberwölz wurde um 9 Uhr alarmiert. Bei der Lageerkundung durch Einsatzleiter Alexander Brunner bestätigte sich der Böschungsbrand, es wurde umgehend mit Löscharbeiten begonnen.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung errichteten die Einsatzkräfte eine 260 Meter lange Zubringerleitung von einem nahegelegenen Badeteich. Der Brand konnte so innerhalb von etwa 30 Minuten eingedämmt und anschließend vollständig gelöscht werden.

Unterstützt wurden die Arbeiten durch einen Holz-LKW der Firma Moser & Schaffer, mit dem das Brandgut auseinandergezogen wurde, um Glutnester gezielt ablöschen zu können.



Die Feuerwehr Oberwölz stand mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie die Bezirksbrandermittler.