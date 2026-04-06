Mit Volksmusik konnte Hartwig Hermann lange nichts anfangen. „Als Jugendlicher wollte ich davon nichts wissen“, sagt er. Heute lebt er davon. Er schickt ein „Holadijo“ durch den Raum, dann noch eines, lächelt. „Das kann jeder.“ Ein Umstand, den viele zuerst nicht glauben wollen.

Geboren in Bruck an der Mur, wo er die ersten drei Lebensjahre verbrachte, wuchs er in Judenburg auf. Zum Jodeln kam er eher zufällig. Seine Schwester, damals schon Jodellehrerin, nahm ihn und seinen Bruder mit ins Triebental zu einer Jodelwanderung, wo er seinen „Jodelpapa“ Herbert Krienzer kennenlernte. „Ich war sofort begeistert.“ Es blieb nicht bei dem Ausflug: Gepackt vom Jodel-Fieber, organisiert Hermann seit 2014 den Wiener Jodelstammtisch.

„Jodeln kann jeder“

Doch was ist Jodeln eigentlich? „Jodeln ist im Grunde der Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme“, erklärt Hermann. Entscheidend sei die Technik: Kein Druck, kein Forcieren. Die Bruststimme sei dabei „geerdet wie ein Ruf, die Kopfstimme leicht. Viele glauben, sie können das nicht. Aber die Stimme hat jeder.“



Seit 2014 organisiert Hermann den Wiener Jodelstammtisch. Schauplatz ist einmal im Monat das Esterhazystüberl, alles läuft unkompliziert: ohne Anmeldung und auf Spendenbasis. Es sei kein Kurs, sondern Abende des gemeinsamen Singens: Jemand stimmt einen Jodler an, die anderen fallen ein. „Das kann schon mal bis zehn Uhr abends gehen“, schmunzelt Hermann.



Seit 2018 lebt der gebürtige Obersteirer überwiegend vom Jodeln, seit 2022 ausschließlich. Er hält VHS-Kurse in Wien, Niederösterreich, Kärnten und darüber hinaus. „Wenn es vor Ort jemanden gibt, der vom Jodeln begeistert ist, funktioniert es.“

Jodeln ist weiblich

Das Bild vom Jodeln hat sich verändert, meint Hermann. „Viele meiner Teilnehmer sind alles andere als konservativ.“ Auffällig sei ein hoher Anteil an Frauen über 50, oft aus sozialen oder kreativen Berufen. Für ihn ist Jodeln vor allem eines, nämlich verbindend: „Die Stimme ist unser eigenes Instrument. Wir haben sie immer dabei.“



Woher das Jodeln ursprünglich kommt, sei nicht eindeutig geklärt. Vieles deute auf eine praktische Funktion hin: Sie diente der Kommunikation über weite Distanzen, als Signal an Mensch und Nutztier. „Erprobt haben wir das einmal bei einer Jodel-Wanderung mit einer Wiener Schulklasse, die Kühe sind tatsächlich gekommen“, schmunzelt Hermann.

In Sommer und Herbst lädt Hermann zur Jodel-Wanderung

Jodeln funktioniert auch ohne Alm: In Amsterdam und Hamburg war Hermann ebenfalls, um Jodelkurse zu geben. Sein bisher größtes Event war das Internationale Jodelfest 2023 in Wien. Dort kamen Teilnehmer aus ganz Europa zum gemeinschaftlichen Jodeln zusammen, für Workshops und Wanderungen. Sogar eine Jodel-Straßenbahnfahrt quer durch Wien stand auf dem Programm.



Wer auf den Geschmack gekommen ist – im Juli kann man mit Hartwig Hermann in der Steiermark wandern und jodeln, und zwar im Juli auf der Planneralm und im September in Krakauhintermühlen. Letzteres Jodel-Wochenende ist speziell an Anfänger gerichtet.