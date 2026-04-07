Vom Hundehalsband bis zum Katzengeschirr, vom Vogelfutter bis zum Nager-Zubehör: In der „Kleinen Tierwelt Murau“ finden Tierbesitzer vieles, was das Herz begehrt. Und was es nicht gibt, kann beschafft werden: Alexandra Pasterk führt seit fast 25 Jahren ihren gleichnamigen Zoofachhandel in Völkermarkt, nun hat die Kärntnerin eine Filiale in der Murauer Anna-Neumann-Straße eröffnet. „Wir können alles, was wir nicht haben, aus Völkermarkt mitnehmen“, erzählt die Unternehmerin.

Was sie nach Murau geführt hat? „Die Liebe“, lacht Alexandra Pasterk, die seit 15 Jahren auch Hundefrisörin ist. So pendelt sie nun zwischen ihrer Stammfiliale und der Steiermark hin und her. „Murau ist traumhaft schön, ich liebe die Stadt. Und ich konnte es kaum glauben, dass es hier keinen Zoofachhandel gibt. Ich kenne wirklich keine andere Bezirkshauptstadt, wo es das nicht gibt.“ Kurzerhand eröffnete sie also ihr kleines Geschäft, das montags von 9 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet hat. Zudem gibt‘s in den Geschäftsräumlichkeiten auch einen Hundesalon: „Die Nachfrage ist riesig“, so Alexandra Pasterk.

In der Anna-Neumann-Straße findet man das neue Geschäft © KLZ / Sarah Ruckhofer

Einkaufen außerhalb der Öffnungszeiten

Tierbesitzer kennen es: Meist braucht man dringend etwas, wenn Geschäfte geschlossen haben. „Bei einem Notfall etwa wenn ein Fisch erkrankt und Medikamente braucht, oder man vergessen hat Katzenfutter zu besorgen, kann man bei mir auch außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen“, schildert die Tierexpertin, die in Völkermarkt drei Mitarbeiterinnen beschäftigt. Mittels eines Schlüsselcodes kommt man in das kameraüberwachte Geschäft, kann so auch mit Alexandra Pasterk kommunizieren und Fragen stellen. Die Rechnung kommt nach dem Einkauf per WhatsApp.

Wie alle Branchen stöhnt auch der Zoofachhandel unter der wirtschaftlichen Lage. „Seit Corona ist es schwieriger geworden, die Leute geben weniger aus“, erzählt Alexandra Pasterk. Behaupten kann sie sich mit guter Beratung, etwa bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Fisch-Krankheiten. „Sehr gut läuft auch mein Hundesalon, wir sind voll ausgebucht.“ Nun hofft die Unternehmerin, dass auch ihr Standort in Murau gut angenommen wird: „Die ersten Signale sind sehr positiv.“