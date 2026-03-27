Georg Kandler hat viele Jahre für ein ganzjähriges Lkw-Fahrverbot über den Triebener Tauern gekämpft. Seit dem Vorjahr ist es in Kraft; dennoch muss sich Kandler beinahe täglich weiter über Lkw ärgern, die illegal auf der Passstraße zwischen dem Pölstal und Trieben unterwegs sind. Der Ärger ist gut begründet: Kandler ist Taxiunternehmer und fährt an Schultagen mit 36 Kindern und Jugendlichen aus Hohentauern in Richtung Trieben und zurück. Insgesamt sind drei Kleinbusse seiner Firma unterwegs.

„Kinder sind gefährdet“

„Wenn es schneit und die Straße glatt ist wie in den vergangenen Tagen, gefährden die Lkw die Kinder und alle anderen Verkehrsteilnehmer“, sagt Kandler. Er hat diese Woche Sattelfahrzeuge und andere Lkw aus Litauen, der Slowakei, Tschechien, Slowenien, Ungarn und anderen Ländern gesichtet; sie waren trotz teils starken Schneefalls auf der B 114 unterwegs, so mancher sei hängen geblieben: „Einer hat eine halbe Stunde lang bis zur nächsten Umkehrmöglichkeit zurückgeschoben und ist zurück nach Trieben gefahren“, berichtet Kandler.

An den Polizeikontrollen liege es nicht, betont Kandler: „Es wird sehr häufig kontrolliert, da gibt es nichts zu bekritteln.“ Viele Lenker würden ihre Schwerfahrzeuge trotzdem über den Triebener Tauern steuern: „Es sind nur Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen zu sehen, einheimische Lenker wissen um die Gefahr.“ Der Taxiunternehmer zeigt sich ratlos: „Ich weiß nicht, was man noch tun soll und hoffe nur, dass es zu keinen schweren Unfällen mit Todesopfern kommt.“

Taxiunternehmer Georg Kandler wird nicht müde, auf den Missstand hinzuweisen, dass Lkw nach wie vor illegal unterwegs sind. Die Kontrolltätigkeit der Polizei lobt er © KLZ / Josef Fröhlich

Besonders gefährlich sind bei winterlichen Bedingungen die Sattelkraftfahrzeuge, deshalb gilt für sie im Winter ein generelles Fahrverbot ohne Ausnahmen wie Quell- und Zielverkehr. Verkehrsreferent Marcus Gassner vom Bezirkspolizeikommando Murtal sagt, seit Anfang Jänner habe man trotzdem bereits 66 Sattelkraftfahrzeuge gestoppt. Gegen 26 Fahrer sei man mit Organstrafmandaten (90 Euro) oder Anzeigen vorgegangen, 40 Schwerfahrzeuge habe man umdrehen lassen und ins Tal zurückgeschickt. Unfälle mit Personenschaden hat es heuer zum Glück noch keine gegeben.