Knittelfeld ist an diesem Abend zum kulturellen Nabel des Landes geworden, denn Autos aus Wien, Graz, Kärnten wurden gesichtet. Verantwortlich dafür ist die Hommage an einen der größten Liedermacher Österreichs, Ludwig Hirsch, geboren in der Steiermark und weit über die Grenzen Österreichs nach wie vor beliebt.