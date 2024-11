Ein blau-türkiser Teppich mit einem roten Einsprengsel: Dieses Bild geben die Bezirke Murau und Murtal nach der Landtagswahl am Sonntag ab. Ein Blick auf die Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden zeigt überall jedoch eins: Kleinere und Kleinstparteien hatten in der Region gegenüber den „großen“, also ÖVP, SPÖ und FPÖ, schlechte Karten. Allen voran die Grünen: Magere 2,6 bzw. 2,7 Prozent stehen hier dem Landesergebnis von 6,2 Prozent gegenüber. Die KPÖ erzielte landesweit 4,5 Prozent, im Bezirk Murau 2,0 Prozent, im Bezirk Knittelfeld 4,4 Prozent. Die Neos kamen insgesamt auf 6,0 Prozent, mit 4,3 Prozent bzw. 4,4 Prozent lagen sie jedoch in der Region unter Schnitt.