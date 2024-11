Man liegt gut in der Vorbereitung der Skisaison, die Temperaturen passen für die Beschneiung, und am Freitag gesellten sich sogar ein paar Zentimeter Naturschnee dazu. Also sagten sich der Chef der Gaaler Lifte, Thomas Hopf, und sein Team: „Worauf warten?“ Und so startet das Skigebiet im Bezirk Murtal bereits am Samstag, 23. November, in die neue Saison. Zwar vorerst nur am Samstag und Sonntag mit dem Schlepplift und dem Kinderbereich „Gaalaxie“ und in der nächsten Woche für Gruppen gegen Vorbestellung.