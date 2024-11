Am 24. November wird der neue steirische Landtag gewählt. Die Kleine Zeitung lud aus diesem Anlass zu einem Stammtisch in den Judenburger Stadtheurigen „Lindbaum“. Eingeladen haben wir drei politisch interessierte, aber nicht politisch aktive Bürger: Eileen Salfellner aus Oberzeiring, Maturantin am Gymnasium Judenburg; den Knittelfelder Forsttechnik-Unternehmer René Milla und die Pflegevermittlerin Monika Ressler aus Fohnsdorf.