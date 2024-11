Kennen und lieben gelernt haben sich Carina, vormals Redschitzegger, und Stefan Pommer bereits 2011 bei den Music Nights in Knittelfeld. 2021 entstand das Eigenheim der Brautleute für ihre größer werdende Familie. Nachdem ihre Kinder Hanna und Sebastian das Licht der Welt erblickt haben, füllen sie nun das Zuhause mit viel Liebe, Lachen und jeder Menge Abwechslung. Mit der Trauung am 24. August 2024 ist das Familienglück perfekt. Die beiden Kinder verfolgten gespannt das Ja-Wort ihrer Eltern, welches sie sich in ihrem Heimatort St. Lorenzen gaben.

Traumhochzeit

Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden mit 80 Personen bei hervorragender Stimmung in der Alpeneventhalle in Seckau. Dabei strahlte die Sonne mit dem Brautpaar und dem entzückenden Nachwuchs um die Wette.

Der Sport ist das gemeinsame Hobby der Eheleute, und wie uns die Braut verrät, lieben sie vor allem den Motorsport.

