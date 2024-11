Die Atus Judenburg-Schwimmsportsektion war mit einem Masters-Quintett bei den Askö-Bundesmeisterschaften in Linz auf Edelmetalljagd. Mit insgesamt 20 Medaillen gab es für Dagmar Puffing, Fritz Gossar, Herwig Rattinger, Gernot Pirkwieser und Dietmar Hierzer unter 250 Teilnehmern von 22 Vereinen eine großartige Ausbeute. Puffing (AK 60) sicherte sich ein halbes Dutzend Goldmedaillen und zwei Vizemeistertitel. Gossar (AK 75) holte vier Bundesmeistertitel. Jeweils Gold und Silber im Doppelpack gab es für Rattinger (AK 75). Pirkwieser (AK 65) hat sich nach einer längeren Wettkampfpause mit einer Gold- und Silbermedaille in die Edelmetallstatistik eingetragen. Hierzer (AK 60), bisher als Triathlet erfolgreich, durfte sich bei seiner Wettkampfpremiere im Schwimmbecken über eine Bronzemedaille freuen. Gold gab es für die Judenburger auch über 4x50 Meter Lagen. Mit dem erfolgreichen Auftritt hat sich das Mastersteam für die „CSIT World Sports Games“ in Griechenland qualifiziert.