Philipp und Janine Kendlbacher haben sich vor 17 Jahren kennen und lieben gelernt. Doch ihre Wege trennten sich – bis zum Jahr 2023. Im Mai des Vorjahres trafen beide wieder aufeinander. Und es funkte gewaltig, wie bei einem ersten Date...

Zweite Chance

Der Paketzusteller und die Servicekraft in einem Eissalon gaben sich eine zweite Chance, und schon bald war klar: Dieses Mal soll es für immer sein. Philipp (38) und Janine (35), die Sohn Luca mit in die Ehe nimmt, heirateten am Standesamt Zeltweg. Die Hochzeitsfeier genossen die Brautleute mit rund 40 Gästen – Familie und Freunde – beim Lobmingerhof.

Hier geht es zu den weiteren Brautpaaren aus dem Bezirk Murtal!