Im sehr steilen Nordhang des „Geierkogels“ hatte sich am Montagnachmittag ein deutsches Ehepaar verirrt und musste von Einsatzkräften gerettet werden. Die beiden blieben unverletzt.

Das Ehepaar startete gegen 9 Uhr seine Bergtour von einem Gasthaus aus über den Triebenkogel und das Weingrubentörl in Richtung Sonntagskogel. Die beiden kamen jedoch vom Weg ab und gerieten in die sehr steile Nordostflanke des Geierkogels. Während der Ehemann bereits auf einem Grat war, musste die Frau im absturzgefährdeten Gelände anhalten. Daraufhin meldete sich ihr Mann in ihrer Unterkunft und bat um Hilfe. Es wurde die Bergrettung alarmiert.

Während die Crew des Polizeihubschraubers die Frau aus der sehr steilen Flanke mit dem Tau rettete, konnte der Mann mit Einsatzkräften ins Tal absteigen. Im Einsatz befanden sich neben der Crew des Polizeihubschraubers „Libelle-Papa“ auch die Bergrettung Hohentauern sowie die Alpinpolizei Murtal.