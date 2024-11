Es heißt zwar Autobahn- und Schnellstraßennetz, doch dieses Netz hat ein Loch. Denn die S 36, die Murtal-Schnellstraße, endet auf Höhe Judenburg. Einfach aus. Sie mündet in die Bundesstraße B 317. Nach zwölf Kilometern folgt wieder ein Stück Schnellstraße, das allerdings nur acht Kilometer lang ist. Dann ist es wieder aus. Wer etwa nach Klagenfurt will, muss weitere 55 Kilometer auf der B 317 bis St. Veit an der Glan gondeln, bis er die S 37 erreicht. Kurzum: Die Strecke ist ein verkehrstechnischer Fleckerlteppich.