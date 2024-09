Es ist sonnig, aber frisch an diesem Montagvormittag in Knittelfeld. Eine ältere Dame huscht über den Hauptplatz. Angesprochen auf das Ergebnis der Nationalratswahl sagt die pensionierte Lehrerin: „Katastrophal. Ich bin eine Grüne, aber schreiben Sie meinen Namen bitte nicht, was glauben Sie, was ich mir da anhören kann. Mich kennen ja so viele Leute.“