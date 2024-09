Aus dem Strudel, in den sich die SPÖ Fohnsdorf durch interne Turbulenzen selbst manövriert hat, kann sie sich selbst offensichtlich schwer herausziehen. Das zeigte sich bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, die fast acht Stunden bis 1.30 Uhr in der Früh gedauert hat.