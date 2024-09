Das Haus mit Adresse Raffaltplatz Nr. 17 in Murau blickt auf eine lange Tradition zurück, es hat im Gastrobereich in Murau große Bedeutung. Das Brauhaus, seit 1965 im Besitz der Obermurtaler Brauereigenossenschaft, wird seit nunmehr fünf Jahren von Fritz Wassermann gepachtet. Am Freitag, 13. September, wird dieses Jubiläum mit Backhendlabend und Livemusik gefeiert: „Unser erstes Jubiläum als Pächter des Brauhauses“, freut sich Fritz Wassermann.