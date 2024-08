Kleine Herzerl aus Seckauer-Lebkuchen, Postkarten mit Motiven zwischen Ent- und Beschleunigung, Motorrad-Tourenkarten, Sticker und Kühlschrankmagneten: Mit diesen und ähnlichen Kleinigkeiten will der Murtal Tourismus den Gästen in Spielberg in Erinnerung bleiben. „Wir sind am ganzen Wochenende unterwegs und mit den Gästen in Kontakt“, erzählt Isabella Painhapp, Marketingleiterin. Aus touristischer Sicht gibt es rund um die MotoGP nur gute Nachrichten: „Die Fans haben mehr Zeit, die Region zu erkunden, und sie bleiben tendenziell immer länger in der Region.“ Auch wenn man die genauen Buchungszahlen erst im Nachhinein ermitteln kann rechnet Tourismus-Vorsitzender Michael Ranzmaier-Hausleitner mit rund 24.000 Nächtigungen, die die MotoGP generiert. „Bei der MotoGP kommen viele Gäste abhängig vom Wetter sehr kurzfristig.“ Die Region ist gut gebucht, auch die Nachbarregionen - vor allem Graz und Leoben - profitieren stark.