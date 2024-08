Aufregung gibt es in der Gemeinde Pöls wegen einer Nachricht der Polizei Steiermark auf X, vormals Twitter: Demnach wurden bereits am 13. Juli durch einen Unbekannten Schüsse in einer Schottergrube abgegeben. Ein Projektil dürfte in ein nahegelegenes Wohnhaus eingeschlagen haben. Ermittelt werde laut Polizei wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, verletzt wurde laut bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei erhofft sich Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder Wahrnehmungen von Personen, sollte sich ein weiteres Projektil verirrt haben oder Einschusslöcher entdeckt worden sein. Hinweise können an die Polizeiinspektion Oberzeiring unter 059 133 6303 oder an pi-st-oberzeiring@polizei.gv.at ergehen.