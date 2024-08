„Bis voraussichtlich Mitte November wird auf einer Länge von 900 Metern die Fahrbahn saniert. Außerdem werden in der Ortsdurchfahrt Gehsteige erneuert und viele weitere Maßnahmen realisiert“, so Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Die Rede ist von der B 114 in Möderbrugg (Gemeinde Pölstal), in Summe sollen in dieses Sanierungsvorhaben 750.000 Euro investiert werden. Die Gemeinde beteiligt sich mit 350.000 Euro.