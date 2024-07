60.000 Menschen versorgt der Verband Aichfeld-Murboden mit Wasser, Trinkwasser. Ein wichtiger Teil des Netzes ist der Hochbehälter in Großlobming. Mit einem Fassungsvermögen von 2500 Kubikmetern und einer Höhe von 4,40 Metern ist er der zweitgrößte in der Region. Gespeist wird der schneckenförmige Hochbehälter vom Brunnen nahe des Murhofs in Großlobming. 1980 gebaut, wird er nun saniert: „Wir bringen ihn wieder auf den neuesten Stand der Technik“, erläutert Geschäftsführer Klaus Wallner. Darüber hinaus werden alle Verrohrungen, Geländer, Türen und Fenster sowie die gesamte Elektronik und Steuerung erneuert. Die Kosten betragen rund zwei Millionen Euro. Ein Neubau hätte übrigens fast doppelt so viel gekostet.