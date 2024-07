Im November wurde wie berichtet bekannt, dass in drei Orten in den Bezirken Murtal und Murau Gesundheitszentren entstehen sollen, darunter in Fohnsdorf. Ab Jänner 2025 soll es in Fohnsdorf eine Primärversorgungseinheit geben, bis dahin wird eine Art Übergangslösung geboten. Am Montag, 15. Juli, eröffnet ein Gesundheitszentrum-Filialstandort der Barmherzigen Brüder im Ärztezentrum. Die Barmherzigen Brüder bewerben sich auch um die offene Stelle als Primärversorgungseinheit, die eben im neuen Jahr eröffnet werden soll.